انخفاض أرباح أسمنت المنطقة الجنوبية السعودية 17.8% في الربع/1

الرياض 14 أبريل نيسان (رويترز) - سجلت اسمنت المنطقة الجنوبية ثاني أكبر منتج للأسمنت في السعودية من حيث القيمة السوقية انخفاضا نسبته 17.8 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول من العام بفعل ارتفاع تكلفة المبيعات.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الاثنين إن صافي ربح الربع الأول بلغ 221 مليون ريال (58.9 مليون دولار) مقارنة مع 296 مليونا في الربع المقابل من 2013.

وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى "زيادة تكلفة المبيعات نتيجة استخدام الكلنكر المستورد بدلا من الكلنكر المحلي وأيضا زيادة تكلفة الصيانة نتيجة العمرات في الأفران في مصنع بيشة ومصنع جازان."

ولم تذكر الشركة - وهي الوحيدة التي تملك ثلاثة مصانع للاسمنت في السعودية - حجم أو قيمة المبيعات.

تأسست أسمنت المنطقة الجنوبية عام 1978 ويبلغ رأسمالها المدفوع 1.4 مليار ريال. ومن بين كبار المساهمين في الشركة صندوق الاستثمارات العامة السعودي بحصة نسبتها 37.4 بالمئة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحصة تبلغ 14.3 بالمئة.