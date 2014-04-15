صافي ربح الصحراء للبتروكيماويات السعودية ينخفض 20.33% في الربع/1

الرياض 15 أبريل نيسان (رويترز) - سجلت شركة الصحراء للبتروكيماويات السعودية انخفاضا تجاوزت نسبته 20 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول من العام بفعل انخفاض مبيعات الشركات التابعة نتيجة أعمال صيانة.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية إن صافي الربح في الربع الأول بلغ 99.9 مليون ريال (26.6 مليون دولار) مقابل 125.4 مليون قبل عام بانخفاض 20.33 بالمئة.

وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى "انخفاض مبيعات مصنع شركة الواحة للبتروكيماويات -إحدى الشركات التابعة- وذلك نتيجة أعمال الصيانة المجدولة كما أن أرباح الشركات الزميلة قد انخفضت خلال هذا الربع بسبب انخفاض مبيعات بعض المنتجات مقارنة بالربع المماثل من العام السابق."

وتتطلع الصحراء للاندماج مع الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) عن طريق مبادلة الأسهم في النصف الأول من 2014 لتكوين شركة قيمتها نحو خمسة مليارات دولار.

وقالت الصحراء في ديسمبر كانون الأول إنه في حالة تنفيذ الدمج ستصبح شركة تابعة لسبكيم التي ستعرض 0.685 سهم جديد مقابل كل سهم في الصحراء وهو ما يعادل 300.6 مليون سهم جديد.

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