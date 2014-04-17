بيان: صافي ربح الطيار للسفر السعودية يقفز 28% في الربع/1

دبي 17 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت مجموعة الطيار للسفر السعودية اليوم الخميس أنها حققت نموا قدره 28.4 بالمئة في صافي ربح الربع الأول للعام مع ارتفاع المبيعات وبعدما باعت ممتلكات ومعدات.

وقالت في بيان إلى البورصة إنها حققت ربحا صافيا 280 مليون ريال (74.7 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 من مارس اذار ارتفاعا من 218 مليونا قبل عام.

كانت مجموعة بخيت الاستثمارية توقعت أن تحقق الطيار للسفر ربحا فصليا 246.1 مليون ريال.

وعزت الطيار للسفر ارتفاع الأرباح إلى زيادة قدرها 15 بالمئة في المبيعات إلى جانب مكاسب قيمتها 27 مليون ريال جنتها من بيع ممتلكات ومعدات.