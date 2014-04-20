بيان: صافي ربح صافولا السعودية يرتفع 43% في الربع/1

دبي 20 أبريل نيسان (رويترز) - ارتفع صافي ربح مجموعة صافولا السعودية 43 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري متجاوزا توقعات المحللين مع زيادة الشركة المتخصصة في المنتجات الغذائية حصتها في السوق التجزئة ما أدى لزيادة الإيرادات وانخفاض الرسوم المالية.

وذكرت الشركة في بيان للبورصة السعودية اليوم الأحد أن صافي ربح الربع الأول بلغ 423 مليون ريال (112.8 مليون دولار) ارتفاعا من 295 مليونا قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تحقق صافولا أرباحا فصلية قدرها 323 مليون ريال في المتوسط.

وعزت الشركة المنتجة لزيت الطهي والسكر ومواد غذائية أخرى ارتفاع صافي الأرباح لنمو الإيرادات بفضل نمو حصتها في سوق قطاع التجزئة وانخفاض رسوم التمويل وزيادة أرباح احدى شركاتها دون الافصاح عن تفاصيل.

وذكر عبد الروؤف محمد المناع الرئيس التنفيذي للشركة في بيان أن مجلس الإدارة قرر توزيع أرباح نقدية قدرها 266.99 مليون ريال عن الربع الأول بواقع 0.50 ريال للسهم أي خمسة بالمئة من القيمة الأسمية للسهم.

وأضاف المناع البيان أن صافولا تتوقع ان يبلغ صافي دخل الربع الثاني قبل أي مكاسب رأسمالية 410 ملايين ريال.