ارتفاع خسائر السعودية للكهرباء 39% في الربع/1

دبي 20 أبريل نيسان (رويترز) - قالت الشركة السعودية للكهرباء اليوم الأحد إن صافي خسائرها زاد زيادة كبيرة في الربع الأول من العام بفعل ارتفاع التكاليف وتراجع قيمة بعض الأصول الثابتة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إنها خسرت 913 مليون ريال (243.4 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقارنة مع 657 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

كان الأهلي كابيتال توقع أن يبلغ صافي الخسائر الفصلية للشركة 754 مليون ريال.

وتتأثر نتائج السعودية للكهرباء بالعوامل الموسمية بسبب التفاوت الشديد في الطلب على الكهرباء بين فصلي الشتاء والصيف عندما تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى اعتماد معظم المنازل والشركات اعتمادا كثيفا على مكيفات الهواء.