نمو أرباح العثيم السعودية نحو 14% في الربع‭/‬1

الرياض 21 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت شركة أسواق عبد الله العثيم ثاني أكبر سلسلة لمتاجر الهايبر ماركت والسوبر ماركت في السعودية نمو صافي أرباحها‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬ بنحو 14 بالمئة في الربع الأول بدعم من نمو المبيعات وزيادة إيرادات التأجير.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم الاثنين بموقع البورصة السعودية إن صافي ربح الربع الأول بلغ 46.5 مليون ريال (12.4 مليون دولار) مقابل 40.8 مليون قبل عام بزيادة 13.78 بالمئة.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى "نمو المبيعات من الفروع القائمة والجديدة بنسبة 14.7 بالمئة وزيادة إيرادات التأجير." لكن البيان لم يذكر قيمة المبيعات.

وتأسست أسواق عبدالله العثيم عام 1956 وتعمل في مجال البيع بالجملة والتجزئة للمواد الغذائية والاستهلاكية وفي إدارة وتشغيل المراكز الترفيهية والمخابز وإقامة مراكز التدريب.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)