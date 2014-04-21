مقدمة 1-أرباح الاتصالات السعودية تقفز 54% في الربع/1

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من ماثيو سميث

دبي 21 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت شركة الاتصالات السعودية أكبر شركة اتصالات في منطقة الخليج العربية من حيث القيمة السوقية اليوم الاثنين قفزة نسبتها 54 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام مع تراجع المخصصات والخسائر من الوحدات الأجنبية وبيع بعض الأصول.

وقالت الشركة - التي تتنافس محليا مع شركتي اتحاد اتصالات (موبايلي) وزين السعودية - في بيان إنها حققت ربحا صافيا 2.39 مليار ريال (637.3 مليار دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار ارتفاعا من 1.55 مليار ريال قبل عام.

وكان محللون توقعوا في مسح أجرته رويترز ربحا صافيا 2.70 مليار ريال في المتوسط خلال الربع الأول. وتملك الشركة السعودية حصصا في شركات بالخليج وتركيا وجنوب افريقيا وآسيا.

وقال عبد العزيز الصقير رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات السعودية والعضو المنتدب إن الشركة تركز على تعزيز وجودها في السوق المحلية.

وأضاف في البيان "مجموعة الاتصالات السعودية مستمرة بدراسة وتقييم استثماراتها وعملياتها الخارجية للوقوف على كل الاحتمالات الممكنة والمتاحة لاتخاذ أنسب الإجراءات بشأنها بما يحفظ حقوق المساهمين ويحقق أفضل العوائد لهم."

وفي الربع الأول من 2013 جنبت الشركة مخصصات قدرها 500 مليون ريال لتغطية انخفاض قيمة الاستثمارات في وحدتها الهندية إيرسل إضافة إلى خسائر بلغت 287 مليون ريال تتعلق بوحدتها الأندونيسية اكسيس.