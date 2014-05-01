موبايلي السعودية تقر توزيع 1.25 ريال للسهم عن الربع/1

الرياض أول مايو أيار (رويترز) - قالت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) ثاني أكبر مشغل للاتصالات في السعودية إن مجلس إدارتها أقر توزيع أرباح بقيمة إجمالية قدرها 962.5 مليون ريال (256.7 مليون دولار) بواقع 1.25 ريال للسهم عن الربع الأول من العام.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم الخميس بموقع البورصة السعودية على الإنترنت إن الأرباح تستحق للمساهمين المسجلين بنهاية تداول الثلاثاء السادس من مايو ايار وإن التوزيع في 13 مايو عبر التحويل المباشر للحسابات المصرفية للمستحقين.

كانت الشركة سجلت زيادة دون التوقعات في صافي ربح الربع الأول بلغت نسبتها 4.5 بالمئة.

وبلغ صافي الربح 1.4 مليار ريال ارتفاعا من 1.34 مليار ريال قبل عام لكن النتائج جاءت أقل من متوسط توقعات بتحقيق 1.52 مليار ريال في الربع الأول.

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