مصحح-نمو أرباح المراعي 8.8% في الربع/2
(لتصحيح قيمة المبيعات في الفقرة الثالثة)
الرياض 6 يوليو تموز (رويترز) - سجلت شركة المراعي السعودية أكبر شركة ألبان خليجية زيادة نسبتها 8.8 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من 2014 بدعم من نمو المبيعات.
وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد إن صافي ربح ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران بلغ 433.3 مليون ريال (115.5 مليون دولار) مقابل 398.2 مليون قبل عام بزيادة 8.8 بالمئة.
وعزت الشركة نمو الأرباح إلى زيادة المبيعات 14.4 بالمئة إلى 3.3 مليار ريال من 2.873 مليار قبل عام.
(الدولار = 3.75 ريال سعودي)
(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.