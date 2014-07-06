مقدمة 1-نمو المبيعات يرفع صافي ربح المراعي السعودية 8.8% في الربع‭/‬2

(لإضافة تفاصل وخلفية)

الرياض 6 يوليو تموز (رويترز) - سجلت شركة المراعي السعودية أكبر شركة ألبان خليجية زيادة نسبتها 8.8 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من 2014 بدعم من نمو المبيعات.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد إن صافي ربح ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران بلغ 433.3 مليون ريال (115.5 مليون دولار) مقابل 398.2 مليون قبل عام بزيادة 8.8 بالمئة.

وعزت الشركة نمو الأرباح الفصلية إلى زيادة المبيعات 14.4 بالمئة إلى 3.3 مليار ريال من 2.873 مليار قبل عام.

وخلال النصف الأول من العام زاد صافي الربح 8.2 بالمئة إلى 706.9 مليون ريال مقارنة مع 653.3 مليون قبل عام بدعم من ارتفاع المبيعات 13.6 بالمئة.

وبلغت مبيعات النصف الأول 6.005 مليار ريال مقارنة مع 5.28 مليار قبل عام.

ولفت البيان إلى انخفاض صافي ديون الشركة ستة بالمئة إلى 8.99 مليار ريال بنهاية يونيو حزيران مقارنة مع 9.57 مليار في الفترة المماثلة من 2013. وقالت الشركة إنها تتوقع ارتفاع قدرات الإنتاج والبيع في الربع الثالث لمقابلة ارتفاع الطلب الناتج عن دخول شهر رمضان ما سيؤدي بدوره إلى "استمرار نمو المبيعات."

لكنها أضافت "قد لا يكون هناك توافق بين نسبة نمو المبيعات المتوقعة للربع ونسبة نمو صافي الربح الذي قد يتأثر في ارتفاع تكاليف العمالة نتيجة برامج التوطين وكذلك الزيادة المستمرة والتقلبات الحادة في بعض تكاليف المواد الخام."