مقدمة 1-نمو الأرباح الفصلية للبنك السعودي الهولندي بدعم من دخل العمليات

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الرياض 6 يوليو تموز (رويترز) - زادت الأرباح الصافية للبنك السعودي الهولندي ثامن أكبر بنك في السعودية نحو 28 بالمئة في الربع الثاني من العام بدعم من ارتفاع دخل العمليات.

وقال البنك في بيان للبورصة اليوم الأحد إن صافي ربح الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو حزيران بلغ 480.25 مليون ريال (128.06 مليون دولار) مقابل 374.8 مليون قبل عام بزيادة 28.14 بالمئة.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "الارتفاع في دخل العمليات."

ووفقا للبيان زاد إجمالي دخل العمليات ‭‭17‬‬ بالمئة إلى 811.24 مليون ريال في الربع الثاني من 693.6 مليون قبل عام.

وخلال النصف الأول من 2014 بلغ صافي ربح البنك 897.2 مليون ريال بزيادة 24.4 بالمئة عن 721.04 مليون قبل عام.

وزادت استثمارات البنك 26.4 بالمئة إلى 19.06 مليار ريال في النصف الأول من 15.08 مليار قبل عام.

كما ارتفعت قيمة محفظة القروض والسلف 17.2 بالمئة إلى 60.45 مليار ريال من 51.57 مليار قبل عام.