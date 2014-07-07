نمو أرباح البنك السعودي الفرنسي نحو 16% في الربع/2

الرياض 7 يوليو تموز (رويترز) - سجل البنك السعودي الفرنسي خامس أكبر بنك في المملكة قفزة قاربت 16 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام بفضل ارتفاع إجمالي دخل العمليات.

وقال البنك في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الإثنين إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 884 مليون ريال (235.7مليون دولار) مقابل 763 مليونا قبل عام بزيادة 15.86 بالمئة.

وخلال النصف الأول من العام زاد صافي الربح 20.33 بالمئة إلى 1.740 مليار ريال من 1.446 مليار في النصف المقابل من 2013.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "الزيادة في إجمالي دخل العمليات."