مقدمة 1-نمو أرباح البنك السعودي الفرنسي نحو 16% في الربع/ 2 متجاوزا التوقعات

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الرياض 7 يوليو تموز (رويترز) - سجل البنك السعودي الفرنسي رابع أكبر بنك في المملكة قفزة قاربت 16 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام بفضل ارتفاع إجمالي دخل العمليات لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الإثنين إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 884 مليون ريال (235.7مليون دولار) مقابل 763 مليونا قبل عام بزيادة 15.86 بالمئة.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك في المتوسط أرباحا قيمتها 839.4 مليون ريال في الربع الثاني.

وخلال النصف الأول من العام زاد صافي الربح 20.33 بالمئة إلى 1.740 مليار ريال من 1.446 مليار في النصف المقابل من 2013.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "الزيادة في إجمالي دخل العمليات."

ووفقا للبيان ارتفع إجمالي دخل العمليات 15.2 بالمئة في الربع الثاني إلى 1.5 مليار ريال من 1.3 مليار قبل عام.

وزادت قيمة محفظة القروض والسلف 6.5 بالمئة إلى 117.4 مليار ريال في النصف الأول من 110.2 مليار قبل عام.

كان البنك استكمل في يونيو حزيران إصدار صكوك بقيمة ملياري ريال (533.3 مليون دولار) في طرح خاص لدعم قاعدة رأس المال وفقا لمتطلبات بازل 3.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)