نمو أرباح بنك البلاد السعودي 16% في الربع‭/‬2

الرياض 8 يوليو تموز (رويترز) - قفز صافي ربح بنك البلاد السعودي أصغر البنوك العاملة في المملكة 16 بالمئة في الربع الثاني من العام بدعم من نمو دخل العمليات.

وقال البنك في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الثلاثاء إن صافي ربح الربع الثاني قفز إلى 204.3 مليون ريال (54.5 مليون دولار) مقابل 175.9 مليون قبل عام بزيادة 16.15 بالمئة.

وخلال النصف الأول من العام زاد صافي ربح البنك 18.7 بالمئة إلى 378 مليون ريال من 318.4 مليون قبل عام.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "ارتفاع الدخل من العمليات."

وبحسب البيان ارتفع إجمالي ربح العمليات 10.9 بالمئة في الربع الثاني إلى 534 مليون ريال من 481.5 مليون في الربع المقابل من 2013.

كان الرئيس التنفيذي للبنك خالد الجاسر قال لرويترز خلال مقابلة في مايو ايار إنه يتوقع تحقيق نمو في خانة العشرات خلال السنوات المقبلة بدعم من التوسع في التمويل العقاري كما توقع نمو عمليات الإقراض لدى البنك بنسبة 25 بالمئة أو أكثر خلال 2014.

ونمت قيمة محفظة القروض والسلف 31.7 بالمئة في النصف الأول لتصل إلى 26.75 مليار ريال من 20.3 مليار قبل عام.

تأسس بنك البلاد عام 2004 ويبلغ رأسماله المدفوع أربعة مليارات ريال ويقدم البنك الخدمات المصرفية والاستثمارية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)