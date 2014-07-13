نمو أرباح بنك سامبا السعودي 7% في الربع/2

الرياض 13 يوليو تموز (رويترز) - سجلت مجموعة سامبا المالية ثاني أكبر بنك في السعودية نموا نسبته سبعة بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام بدعم من زيادة إجمالي دخل العمليات لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 1.257 مليار ريال (335.2 مليون دولار)مقابل 1.175 مليار قبل عام بزيادة 6.98 بالمئة.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك في المتوسط أرباحا عند 1.186 مليار ريال في الربع الثاني.

وخلال النصف الأول من العام زاد صافي الربح 7.03 بالمئة إلى 2.498 مليار ريال مقابل 2.334 مليار قبل عام.

وقال البنك إن نمو الأرباح يرجع إلى "الزيادة في إجمالي دخل العمليات."

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)