نمو صافي ربح البنك العربي الوطني 9.4% في الربع/2

الرياض 8 يوليو تموز (رويترز) - قال البنك العربي الوطني السعودي اليوم الثلاثاء إن صافي ربح الربع الثاني من العام ارتفع 9.4 بالمئة بدعم من زيادة دخل العمليات.

وقال البنك في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الانترنت إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 785.4 مليون ريال (209.4 مليون دولار) مقابل 718 مليونا قبل عام بزيادة 9.4 بالمئة.

وخلال النصف الأول من العام ارتفع صافي الربح 7.3 بالمئة إلى 1.498 مليار ريال من 1.396 مليار قبل عام.

وعزا البنك في بيانه نمو الأرباح إلى "الزيادة في إجمالي دخل العمليات."

وارتفع إجمالي دخل العمليات 9.7 بالمئة في الربع الثاني إلى 1.38 مليار ريال من 1.26 مليار قبل عام.

والبنك العربي الوطني تأسس عام 1979 ومملوك بنسبة 40 بالمئة للبنك العربي الأردني ويبلغ رأسماله المدفوع 10 مليارات ريال.

ومن بين كبار مساهمي البنك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تحوز حصة 10.8 بالمئة.