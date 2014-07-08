صافي ربح مصرف الإنماء السعودي يقفز نحو 28% في الربع/2

الرياض 8 يوليو تموز (رويترز) - قفز صافي ربح مصرف الإنماء السعودي نحو 28 بالمئة في الربع الثاني من العام ليصل إلى 308 ملايين ريال (82.13 مليون دولار) مدعوما بزيادة دخل العمليات.

وقال البنك في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الأربعاء إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 308 ملايين ريال مقارنة مع 241 مليونا سجلها في الربع المقابل من 2013 بزيادة 27.8 بالمئة.

وخلال النصف الأول من العام زاد صافي الربح 29.6 بالمئة إلى 600 مليون ريال من 463 مليونا قبل عام.

وعزا البيان ارتفاع الأرباح إلى "نمو عمليات المصرف والزيادة في دخل العمليات."

ووفقا للبيان بلغ إجمالي ربح العمليات خلال الربع الثاني 611مليون ريال بزيادة 9.3 بالمئة عن 559 مليون قبل عام.

تأسس مصرف الإنماء الإسلامي بموجب قرار من العاهل السعودي الملك عبدالله عام 2006 وتملك ثلاثة صناديق للحكومة السعودية حصصا متساوية بنسبة عشرة بالمئة لكل منها في رأسمال المصرف البالغ 15 مليار ريال وهي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)