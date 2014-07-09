السعودي الفرنسي يوصي بتوزيع 0.45 ريـال للسهم عن النصف‭/‬1

الرياض 9 يوليو تموز (رويترز) - قال البنك السعودي الفرنسي في بيان نشر اليوم الأربعاء إن مجلس إدارته أوصى بتوزيع 542.4 مليون ريـال (144.6 مليون دولار) أرباحا نقدية عن النصف الأول من العام بواقع 0.45 ريـال للسهم.