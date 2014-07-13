مقدمة 2-صافي ربح مصرف الراجحي السعودي ينخفض 8.2% في الربع/2 والنتائج دون التوقعات

(لإضافة تعليق محلل وسعر السهم)

الرياض 13 يوليو تموز (رويترز) - سجل مصرف الراجحي السعودي أكبر بنك في المملكة وأكبر بنك إسلامي في الخليج من حيث القيمة السوقية انخفاضا نسبته 8.2 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام لتأتي النتائج دون متوسط توقعات المحللين.

وهذه هي المرة الرابعة على التوالي التي يسجل فيها المصرف انخفاضا في الأرباح الفصلية

وقال البنك في بيان نشره الموقع الالكتروني للبورصة السعودية اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 1.949 مليار ريال (519.7 مليون دولار) مقابل 2.123 مليار قبل عام بانخفاض 8.2 بالمئة.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك أرباحا في المتوسط عند 1.971 مليار ريال في الربع الثاني.

وبحلول الساعة 0814 بتوقيت جرينتش انخفض سهم الراجحي 2.2 بالمئة.

وخلال النصف الأول من العام انخفض صافي الربح 12.4 بالمئة إلى 3.65 مليار ريال 4.17 مليار قبل عام.

وعزا البنك تراجع الأرباح إلى "ارتفاع إجمالي مصاريف التشغيل."