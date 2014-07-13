صافي ربح الأهلي التجاري السعودي يقفز 21.7% في الربع‭/‬2

الرياض 13 يوليو تموز (رويترز) - سجل البنك الأهلي التجاري أكبر بنك في السعودية من حيث الأصول والذي يعتزم إدراج أسهمه بالبورصة قرب نهاية العام الجاري نموا نسبته 21.7 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام بدعم من ارتفاع دخل العمولات الخاصة.

وقال البنك في بيان أرسل لرويترز بالبريد الإلكتروني إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 2.425 مليار ريـال (646.7 مليون دولار) مقابل 1.992 مليار قبل عام بزيادة 21.7 بالمئة.

وفي النصف الأول من العام بلغ صافي ربح البنك 4.96 مليار ريـال مقارنة مع 4.32 مليار بزيادة 14.7 بالمئة.

ونقل البيان عن منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك قوله "نمو وتنوع منتجات البنك التمويلية والاستثمارية أدى إلى ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة بنسبة 8.3 بالمئة كما أدى إلى زيادة الدخل من رسوم الخدمات البنكية بنسبة 3.9 بالمئة وزيادة في الدخل من تحويل العملات الأجنبية بنسبة 11.2 بالمئة."

وتترقب السوق السعودية طرح 300 مليون سهم من أسهم الأهلي التجاري الذي من المتوقع أن يكون من أكبر عمليات الطرح الأولي التي تشهدها البورصة في سنوات.

وفي أواخر فبراير شباط قال وزير المالية إبراهيم العساف إنه تمت الموافقة على بيع صندوق الاستثمارات العامة لحصة 25 بالمئة من رأسمال البنك الأهلي التجاري تخصص 15 بالمئة منها للاكتتاب العام.

وسيكون الاكتتاب العام في أسهم البنك الأهلي التجاري أول طرح لبنك سعودي منذ بيع أسهم مصرف الإنماء ‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬عام 2008. وسيقدم ملف الطرح لهيئة السوق المالية خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وقال البنك في البيان إن قيمة محفظة القروض والسلف قفزت 15.7 بالمئة في النصف الأول إلى 206 مليارات ريـال من 178 مليارا قبل عام.

وزادت ودائع العملاء 20 بالمئة إلى 346 مليار ريـال من 288 مليارا في النصف الأول من 2013.