تراجع أرباح سافكو السعودية 7.8% في الربع/2
دبي 13 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الثاني من العام تراجع 7.8 بالمئة على أساس سنوي ليأتي دون توقعات المحللين بسبب انخفاض أسعار المنتجات.
وقالت الشركة التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إنها حققت 639 مليون ريـال (170.4 مليون دولار) في الربع الثاني مقارنة مع 693 مليون ريـال في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتوقعت مجموعة من تسلعة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ متوسط ربح سافكو 689.2 مليون ريـال.
(الدولار = 3.7499 ريـال سعودي) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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