تراجع صافي ربح ينساب السعودية 8.6% في الربع/2

الرياض 13 يوليو تموز (رويترز) - سجلت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) السعودية انخفاضا نسبته 8.6 بالمئة في أرباح الربع الثاني من العام بفعل ارتفاع تكلفة المبيعات وزيادة أسعار اللقيم لتأتي النتائج دون متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشره موقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 613 مليون ريـال (163.5 مليون دولار) مقابل 670.5 مليون قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة في المتوسط أرباحا قدرها 670.7 مليون ريـال في الربع الثاني.

وفي النصف الأول من العام انخفض صافي الربح 12.6 بالمئة إلى 1.168 مليار ريـال من 1.337 مليار قبل عام.

وعزا البيان تراجع الأرباح إلى "ارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة زيادة أسعار بعض مواد اللقيم وكذلك ارتفاع مخصص الزكاة بالرغم من تحسن بيع معظم المنتجات وانخفاض تكلفة التمويل."

وينساب مملوكة بنسبة 51 بالمئة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية وتأسست عام 2005 ويبلغ رأسمالها المدفوع 5.6 مليار ريـال سعودي.