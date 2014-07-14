انخفاض أرباح الاسمنت السعودية 6.2% في الربع‭/‬2 لكن النتائج تتجاوز التوقعات

الرياض 14 يوليو تموز (رويترز) - سجلت شركة الأسمنت السعودية أكبر منتج للأسمنت في المملكة انخفاضا نسبته 6.2 بالمئة في أرباح الربع الثاني من العام الماضي بفعل تراجع المبيعات لكن الأرباح جاءت أعلى من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشره موقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الاثنين إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 288 مليون ريال (76.8 مليون دولار) مقابل 307 ملايين قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة أرباحا في المتوسط 272.68 مليون ريال في الربع الثاني.

وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى "انخفاض مبيعات الاسمنت نتيجة تدني الطلب المحلي."

ولم يذكر البيان قيمة أو حجم المبيعات للربع الثاني.

وخلال النصف الأول من العام نزل صافي الربح 11.3 بالمئة إلى 574 مليون ريال من 647 مليونا في النصف المقابل من 2013.

يبلغ رأسمال الاسمنت السعودية 1.53 مليار ريال موزعا على 153 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة ريالات للسهم الواحد.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)