نمو ارباح الصحراء للبتروكيماويات السعودية 46% في الربع‭/‬2

الرياض 15 يوليو تموز (رويترز) - سجلت شركة الصحراء للبتروكيماويات السعودية زيادة نسبتها 46 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام بفضل تحسن نتائج الشركات "الزميلة" وانخفاض المصروفات المالية.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الثلاثاء إن صافي الربح في الربع الثاني بلغ 185 مليون ريال (49.3 مليون دولار) مقابل 126.7 مليون قبل عام بزيادة 46.01 بالمئة.

وفي النصف الأول من العام زاد صافي الربح 13.01 بالمئة إلى 284.9 مليون ريال من 252.1 مليون قبل عام.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى "تحسن نتائج الشركات الزميلة - شركة التصنيع والصحراء للأوليفينات والتي تملك شركة الصحراء نسبة 32.55% من رأس مالها - في هذا الربع بالإضافة لإنخفاض المصاريف المالية."

كان ثنائي البتروكيماويات السعودي سبكيم والصحراء أعلن في يونيو حزيران قرار تأجيل خطط اندماج من شأنها خلق شركة عملاقة قيمتها السوقية 5.7 مليار دولار بالقيم الحالية.

وعزت الشركتان قرار التأجيل إلى صعوبة تحقيق الاندماج ضمن هيكلة مقبولة تضمن تحقيق التكامل التشغيلي لكنهما قالتا إنهما لا تزالان على قناعة بأن الاندماج المقترح يصب في مصلحتهما ومصلحة المساهمين وقد تتفقان على هيكلة أخرى مختلفة في المستقبل.

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