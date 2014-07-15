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الراجحي السعودي يوزع ريالا للسهم عن أرباح النصف/1

Tue Jul 15, 2014 1:10pm GMT
 
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الرياض 15 يوليو تموز (رويترز) - قال مصرف الراجحي السعودي أكبر بنك في المملكة وأكبر بنك إسلامي في الخليج من حيث القيمة السوقية إن مجلس إدارته أوصى بتوزيع أرباح 2014 بواقع ريال للسهم.

وتقل تلك التوزيعات عن 1.38 ريال للسهم أقرها المصرف في النصف الأول من 2013.

وفي بيان نشر بالموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الثلاثاء قال البنك إن الأرباح ستستحق للمساهمين المسجلين حتى نهاية تداول 20 يوليو تموز وسيبدأ توزيعها في 24 من الشهر ذاته.

كان البنك سجل انخفاضا للمرة الرابعة على التوالي في الأرباح الفصلية بنزول أرباح الربع الثاني 8.2 بالمئة لتأتي النتائج دون متوسط توقعات المحللين.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 