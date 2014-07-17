مصحح-مقدمة 1-صافي ربح صافولا السعودية يقفز 32.4% في الربع/2 متجاوزا التوقعات

(إعادة لخبر أرسل أمس لتصحيح رقم المبيعات في الفقرة السابعة حسب بيان جديد للشركة)

الرياض 16 يوليو تموز (رويترز) - قفز صافي ربح مجموعة صافولا السعودية 32.4 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري متجاوزا توقعات المحللين بفضل زيادة المبيعات.

وذكرت الشركة في بيان للبورصة السعودية اليوم الأربعاء أن صافي ربح الربع الثاني بلغ 513.3 مليون ريال (136.9 مليون دولار) ارتفاعا من 387.8 مليون قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تحقق صافولا أرباحا فصلية قدرها 435.04 مليون ريال في المتوسط خلال الربع الثاني.

وخلال النصف الأول من العام زاد صافي الربح 37.12 بالمئة إلى 936.5 مليون ريال من 683 مليونا قبل عام.

وعزت الشركة المنتجة لزيت الطهي والسكر ومواد غذائية أخرى ارتفاع صافي الأرباح إلى "النمو المستمر في المبيعات...بالإضافة إلى الأداء المتميز لقطاع التجزئة بالمجموعة وزيادة حصة المجموعة في صافي الدخل والأرباح الموزعة من بعض الشركات الزميلة."

وبلغت مبيعات النصف الأول 14.12 مليار ريال مقارنة مع 13.91 مليار في النصف المقابل من 2013.

ونقل البيان عن عبد الروؤف المناع الرئيس التنفيذي للشركة قوله "نتائج هذا الربع غير مسبوقة للربع الثاني بالنسبة للمجموعة."