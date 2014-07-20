نمو أرباح سابك السعودية 7% في الربع/2 والنتائج ضمن التوقعات

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع بورصة السعودية على الانترنت إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 6.46 مليار ريال (1.72 مليار دولار) مقابل 6.04 مليار قبل عام بارتفاع 6.95 بالمئة. وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة 6.424 مليار ريال في المتوسط خلال الربع الثاني.