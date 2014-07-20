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صافي ربح الخضري السعودية ينخفض 68.8% في الربع/2 والنتائج دون التوقعات

Sun Jul 20, 2014 6:23am GMT
 
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الرياض 20 يوليو تموز (رويترز) - سجلت شركة أبناء عبدالمحسن الخضري السعودية انخفاضا نسبته 68.8 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام بفعل زيادة الأعباء المالية لتأتي النتائج أقل كثيرا من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشر بالموقع الإلكتروني للبورصة السعودية إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 7.91 مليون ريال (2.1 مليون دولار) مقابل 25.4 مليون قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة في المتوسط 14.23 مليون ريال في الربع الثاني.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح إلى زيادة الأعباء المالية. وزادت تكلفة العمالة بواقع 23.4 مليون ريال في اربع الثاني.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603)
 