نمو صافي ربح المملكة القابضة السعودية نحو 17% في الربع/2

الرياض 21 يوليو تموز (رويترز) - أعلنت المملكة القابضة شركة الاستثمار المملوكة للملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال اليوم الاثنين عن زيادة بنحو 17 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام وعزت ذلك إلى ارتفاع دخل استثمارات.

وتملك شركة الاستثمار حصص أقلية في بعض أكبر الشركات في العالم وهي من أكبر المساهمين في سيتي جروب وتملك حصصا في نيوز كورب المملوكة لروبرت مردوخ وفي تويتر.

وقالت في بيان للبورصة إن صافي ربح الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران بلغ 211.7 مليون ريال مقابل 181.2 مليون قبل عام بزيادة 16.8 بالمئة.

وعزت الشركة نمو صافي الأرباح إلى "ارتفاع في المكاسب من الاستثمارات وكذلك دخل توزيعات الأرباح بالإضافة إلى انخفاض الأعباء المالية."

وخلال النصف الأول من العام زاد صافي الربح 16.06 بالمئة إلى 338.07 مليون ريال من 291.28 مليون قبل عام.

ولم يذكر بيان المملكة القابضة تفاصيل أخرى. وتصدر الشركات السعودية بيانات مقتضبة خلال موسم نتائج الأعمال ثم تنشر مزيدا من التفاصيل في وقت لاحق.

(الدولار = 3.7503 ريال سعودي)