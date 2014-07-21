نمو صافي ربح الحكير السعودية 15.7% في الربع/1 والنتائج دون التوقعات

الرياض 21 يوليو تموز (رويترز) - قفز صافي ربح فواز عبد العزيز الحكير السعودية 15.7 بالمئة في الربع الأول من السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس آذار بدعم من زيادة المبيعات وافتتاح محلات وإضافة علامات تجارية جديدة.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم الاثنين بموقع البورصة السعودية إن صافي ربح الربع الأول بلغ 191.2 مليون ريال (50.98 مليون دولار) مقابل 165.2 مليون قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع اجرته رويترز أن تحقق الشركة أرباحا في المتوسط عند 208.23 مليون ريال في الربع الأول.

وتعمل الحكير في تجارة التجزئة والجملة لمجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية للملابس الجاهزة والأقمشة والأحذية والعطور والنظارات والأثاث المنزلي.

وتملك الشركة بصورة حصرية أكثر من 70 علامة تجارية في السعودية مختصة بقطاع تجزئة الملابس المستهدفة للطبقة الوسطى تضم زارا وجاب وماركس اند سبنسر وتسعى لاستقطاب علامات جديدة تستهدف هذه الفئة والتوسع في العلامات التجارية الفاخرة.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى "زيادة الأرباح التشغيلية للربع الحالي بمبلغ 40.7 مليون ريال نتيجة لافتتاح محلات جديدة واضافة ماركات جديدة ونمو المبيعات في الاسواق الخارجية."

ووفقا للبيان زادت المبيعات في الربع الأول 32.2 بالمئة إلى 1.66 مليار ريال من 1.26 مليار قبل عام.

كانت الشركة قالت في وقت سابق من الشهر الجاري إن مساهميها أقروا زيادة رأس المال لمثلي مستواه ليصل إلى 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار) عبر توزيع أسهم مجانية وذلك بهدف تدعيم رأس المال لمواكبة النمو.