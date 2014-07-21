‭صافي ربح السعودية للكهرباء‬ يقفز 143.5% في ‭الربع/‬2 متجاوزا التوقعات

الرياض 21 يوليو تموز (رويترز) - حققت السعودية للكهرباء أكبر شركة مرافق في الخليج من حيث القيمة السوقية قفزة نسبتها 143.5 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام بدعم من بنود غير متكررة لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الالكتروني للبورصة السعودية اليوم الاثنين إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 3.658 مليار ريال (975.5 مليون دولار) مقابل 1.502 مليار قبل عام.

وتوقع محللان في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة أرباحا في المتوسط عند 1.192 مليار ريال في الربع الثاني.

وخلال النصف الأول من العام قفز صافي الربح 224.7 بالمئة إلى 2.74 مليار ريال من 845 مليون ريال قبل عام.

وعزت الشركة نمو الأرباح بصورة رئيسية إلى "عكس ما تم تكوينه من مخصصات لذمم المشتركين المشكوك في تحصيلها بمبلغ 2.63 مليون ريال...إضافة إلى تحسن في إجمالي الربح التشغيلي."

وعادة ما تتكبد الشركة خسائر لكن نتائجها تتحسن في الربعين الثاني والثالث من العام إذ يرتفع استهلاك الكهرباء مع زيادة الاعتماد على أجهزة التكييف خلال أشهر الصيف. وينمو الطلب على الكهرباء في المملكة بنحو ثمانية بالمئة سنويا.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري قالت الشركة إنها ستحصل على ديون بقيمة 2.7 مليار ريال تسدد من مديونية كبار العملاء وإن ذلك سيكون له تأثير جوهري على نتائج الأعمال.

كان زياد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة قال في مارس اذار إن الشركة تخطط لإنفاق أكثر من 375 مليار ريال خلال الفترة من عام 2018 حتى 2023 لإضافة 22 ألف ميجاوات من طاقة التوليد و260 محطة تحويل جديدة.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)