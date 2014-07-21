مقدمة 1-انخفاض أرباح موبايلي السعودية 18.6% في الربع/2 والنتائج ضمن التوقعات

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الرياض 21 يوليو تموز (رويترز) - سجلت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) ثاني أكبر شركة اتصالات في السعودية انخفاضا نسبته 18.6 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني لتأتي النتائج ضمن متوسط توقعات المحللين.

وقالت الوحدة التابعة لشركة اتصالات الإماراتية في بيان إلى البورصة اليوم الاثنين إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 1.31 مليار ريال (349.3 مليون دولار) مقارنة مع 1.61 مليار قبل عام بانخفاض نسبته 18.57 بالمئة.

وكان محللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن تحقق موبايلي ربحا 1.328 مليار ريال في المتوسط في الربع الثاني.

وخلال النصف الأول من العام انخفض صافي الربح 8.11 بالمئة إلى 2.71 مليار ريال من 2.95 مليار قبل عام.

وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى "التأثير المالي الناتج عن إلغاء اتفاقية حق الاستخدام مع شركة اتحاد عذيب و الذي أدى لشطب مبلغ 338.7 مليون ريال من صافي أرباح الربع الحالي كان قد تم إثباته ضمن صافي ربح الربع السابق."

وفي مايو أيار أنهت شركة اتحاد عذيب للاتصالات اتفاقية حق استخدام وقعتها في مارس آذار الماضي مع شركة بيانات الأولى التابعة لموبايلي كانت تنص على منحها حق استخدام 50 ألف نقطة وصول على شبكة الألياف الضوئية المملوكة لبيانات الأولى.

وعزت عذيب الإلغاء آنذاك إلى وجود بعض الصعوبات الفنية واللوجستية التي لم تتمكن بيانات الأولى من التغلب عليها.

وفي مطلع يونيو حزيران قالت موبايلي إن إلغاء الاتفاقية سوف ينتج عنه انخفاض ‏في صافي ربح الربع الأول من العام المالي 2014 قدره 338.7 مليون ريال وسيظهر أثره عن طريق خصم المبلغ من صافي ربح الربع الثاني.

وقالت الشركة في بيان اليوم إن مجلس إدارتها أقر توزيع أرباح نقدية بواقع 1.25 ريال للسهم عن الربع الثاني من العام تستحق للمساهمين المسجلين بنهاية تداول 24 يوليو تموز.