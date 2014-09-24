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نمو الأرباح المجمعة للبنوك السعودية 12.2% بنهاية أغسطس

Wed Sep 24, 2014 11:19am GMT
 
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الرياض 24 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) نمو الأرباح المجمعة للبنوك السعودية 12.2 بالمئة على أساس سنوي بنهاية أغسطس آب.

ووفقا للبيانات التي نشرت بالموقع الإلكتروني للمؤسسة اليوم الأربعاء بلغت الأرباح المجمعة للبنوك بنهاية أغسطس آب من العام الجاري 28.227 مليار ريـال (7.5 مليار دولار) مقارنة مع 25.158 مليار قبل عام.

كانت الأرباح المجمعة للبنوك السعودية 24.425 مليار ريـال في يوليو تموز وهو ما يعني أن البنوك حققت أرباحا مجمعة قيمتها 3.8 مليار في شهر أغسطس آب وحده.

وتشمل الأرباح المجمعة نتائج 11 بنكا مدرجا في البورصة إلى جانب أرباح البنك الأهلي التجاري غير المدرج ونتائج 11 بنكا أجنبيا في المملكة.

(الدولار = 3.75 ريـال سعودي) (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض هاتف 0096614632603 - تحرير أحمد إلهامي)
 