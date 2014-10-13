نمو صافي ربح البنك السعودي الفرنسي 35.2% في الربع‭/‬3

الرياض 13 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجل البنك السعودي الفرنسي خامس أكبر بنك في المملكة قفزة نسبتها 35.2 بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث من العام بفضل ارتفاع إجمالي دخل العمليات لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الإثنين إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 926 مليون ريال (246.9دولار) مقابل 685 مليونا قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك أرباحا في المتوسط عند 831.12 مليون ريال في الربع الثالث.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "الزيادة في إجمالي دخل العمليات."