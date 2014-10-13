صافي ربح البنك السعودي للاستثمار يقفز 14% في الربع‭/‬3

الرياض 13 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - حقق البنك السعودي للاستثمار قفزة نسبتها 14 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام ليصل إلى 371.2 مليون ريال (98.9 مليون دولار) بدعم من زيادة دخل العمليات.

وقال البنك في بيان نشر على موقع البورصة السعودية على الإنترنت إن صافي الربح في الربع الثالث يقارن مع 325.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2013 بزيادة 14.07 بالمئة.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى الزيادة في دخل العمليات.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام زاد صافي ربح البنك 10.6 بالمئة إلى 1.06 مليار ريال من 960.1 مليون ريال قبل عام.

وتأسس البنك السعودي للاستثمار عام 1976 ويبلغ رأسماله المدفوع 4.5 مليار ريال.

ومن بين كبار مساهمي البنك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحصة نسبتها 21.5 بالمئة والمؤسسة العامة للتقاعد بحصة 17.3 بالمئة وجيه.بي مورجان تشيس بحصة 7.4 بالمئة والبنك الأهلي التجاري السعودي بحصة 7.3 بالمئة.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)