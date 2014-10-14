نمو طفيف لأرباح اكسترا السعودية في الربع/3

الرياض 14 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجلت الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) السعودية نموا طفيفا في صافي أرباح الربع الثالث من 2014 بدعم من نمو المبيعات وزيادة عدد المعارض.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الثلاثاء إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 29.7 مليون ريال (7.92مليون دولار) مقابل 29.4 مليون قبل عام بزيادة 1.02 بالمئة.

وتعمل اكسترا التي بدأت نشاطها في السوق السعودية عام 2003 في قطاع التجزئة وتبيع الأجهزة الالكترونية والسلع الاستهلاكية مثل أجهزة التلفزيون والكمبيوتر والهواتف المحمولة وأجهزة الاتصالات والأجهزة المنزلية لكبرى العلامات التجارية.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام زاد صافي الربح 3.5 بالمئة إلى 112.8 مليون ريال من 109 ملايين ريال قبل عام.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى "زيادة مبيعات جميع الأقسام...وزيادة عدد المعارض من 36 معرضا في سبتمبر 2013 إلى 38 معرضا في سبتمبر 2014."

ووفقا للبيان بلغت المبيعات التقديرية للربع الثالث 809 ملايين ريال بزيادة 3.9 بالمئة عن 779 مليونا في الربع المقابل من 2013.

وزادت مبيعات الأشهر التسعة الأولى من العام 5.2 بالمئة إلى 2.60مليار ريال من 2.47 مليار قبل عام.