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نمو صافي ربح البنك السعودي الهولندي 6.6% في الربع/3

Tue Oct 14, 2014 6:13am GMT
 
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الرياض 14 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجل البنك السعودي الهولندي ثامن أكبر بنك في السعودية نموا نسبته 6.6 بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث من العام بدعم من ارتفاع دخل العمليات.

وقال البنك في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء إن صافي ربح الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر ايلول بلغ 461.82 مليون ريال (123.15 مليون دولار) مقابل 433.3 مليون قبل عام بزيادة 6.6 بالمئة.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "الارتفاع في دخل العمليات."

(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 