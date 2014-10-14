مقدمة 1-نمو صافي ربح البنك السعودي الهولندي 6.6% في الربع/3 متمشيا مع التوقعات

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الرياض 14 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجل البنك السعودي الهولندي ثامن أكبر بنك في السعودية نموا نسبته 6.6 بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث من العام بدعم من ارتفاع دخل العمليات لتأتي النتائج متماشية مع متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء إن صافي ربح الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر ايلول بلغ 461.82 مليون ريال (123.15 مليون دولار) مقابل 433.3 مليون قبل عام بزيادة 6.6 بالمئة.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك أرباحا صافية تبلغ في المتوسط 465.86 مليون ريال في الربع الثالث.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "الارتفاع في دخل العمليات."

ووفقا للبيان زاد إجمالي دخل العمليات ‭‭‭21.2‬‬‬ بالمئة إلى 808.7 مليون ريال في الربع الثالث من 667.3 مليون قبل عام.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام زاد صافي ربح البنك 17.7 بالمئة إلى 1.36 مليار ريال من 1.15 مليار في الفترة المقابلة من 2013.

وحتى نهاية سبتمبر ايلول ارتفعت قيمة محفظة القروض والسلف 19.05 بالمئة إلى 63.4 مليار ريال من 53.2 مليار قبل عام.