تراجع صافي ربح مصرف الراجحي السعودي 3.2% في الربع/3

15 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مصرف الراجحي أكبر بنك مدرج في السعودية في بيان للبورصة اليوم الأربعاء إن صافي ربحه انخفض 3.2 بالمئة في الربع الثالث من العام ليأتي دون توقعات المحللين.

وذكر المصرف أنه حقق أرباحا صافية بلغت 1.66 مليار ريال (442.6 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع 1.71 مليار ريال قبل عام.

وكان عشرة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يصل صافي ربح البنك في الربع الثالث إلى 1.9 مليار ريال في المتوسط.

وهذا هو خامس هبوط على التوالي في الأرباح الفصلية للبنك الذي عزاه إلى زيادة إجمالي نفقات التشغيل دون الخوض في تفاصيل.

وزادت أرباح العمليات في الربع الثالث بنسبة 0.9 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2013 إلى 3.4 مليار ريال بينما تراجعت أرباح العمولات الخاصة 1.1 بالمئة خلال نفس الفترة إلى 2.4 مليار ريال.

وبلغت القروض والسلفيات في نهاية سبتمبر أيلول 203.6 مليار ريال بزيادة 9.8 بالمئة عن مستواها قبل عام بينما ارتفعت الودائع 10.9 بالمئة إلى 250 مليار ريال في نفس الفترة.