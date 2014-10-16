صافي ربح بنك ساب السعودي يقفز 25.2% في الربع/3 والنتائج في حدود التوقعات

الرياض 16 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجل البنك السعودي البريطاني (ساب) رابع أكبر بنك في السعودية من حيث القيمة السوقية نموا نسبته 25.2 بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث من العام بدعم من زيادة إجمالي دخل العمليات لتأتي النتائج متماشية مع متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 1.058 مليار ريال (289.3 مليون دولار) مقابل 1845.78 مليون ريال قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يحقق البنك أرباحا في المتوسط قيمتها 1.045 مليار ريال في الربع الثالث.

وعزا البنك نمو الأرياح إلى "ارتفاع إجمالي دخل العمليات".

وبلغ إجمالي دخل العمليات للربع الثالث 1.65 مليار ريال بزيادة 12.13 بالمئة عن 1.47 مليار قبل عام.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام قفز صافي الربح 17.8 بالمئة إلى 3.3 مليار ريال من 2.8 مليار في الفترة المقابلة من 2013.

ونمت محفظة القروض والسلف 8.2 بالمئة حتى نهاية سبتمبر ايلول إلى 116.7 مليار ريال من 107.8 مليار قبل عام.

وتستفيد البنوك السعودية من زيادة الطلب على الإقراض - لاسيما في القطاع الخاص - بدعم من مناخ الأعمال الإيجابي والإنفاق الحكومي السخي على مشروعات التنمية.

وارتفع معدل نمو الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في المملكة ليسجل 12.2 بالمئة على أساس سنوي بنهاية اغسطس آب.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)