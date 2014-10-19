ارتفاع صافي ربح الخضري السعودية 23.1% في الربع/3

دبي 19 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت شركة الإنشاءات السعودية أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري اليوم الأحد نمو أرباح الربع الثالث من العام 23.1 بالمئة لتأتي النتائج متمشية مع توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إنها حققت ربحا بلغ 15 مليون ريـال (أربعة ملايين دولار) في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر أيلول ارتفاعا من 12.9 مليون ريـال قبل عام.

وتوقع محللان في استطلاع أجرته رويترز أن تتراوح الأرباح الفصلية بين 14.8 و15 مليون ريـال.

وعزت الشركة زيادة الأرباح إلى نمو الإيرادات 5.6 بالمئة وخفض المصروفات العمومية ومصاريف البيع والتسويق.

وتابع البيان أن حجم الأعمال غير المنجزة بلغ 3.36 مليار ريـال كما في نهاية سبتمبر أيلول انخفاضا من 3.99 مليار قبل عام.