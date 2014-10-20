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صافي ربح ينساب السعودية ينخفض 20.1% في الربع/3

Mon Oct 20, 2014 5:37am GMT
 
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الرياض 20 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجلت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) السعودية انخفاضا نسبته 20.1 بالمئة في أرباح الربع الثالث من العام بفعل ارتفاع تكلفة المبيعات وزيادة أسعار اللقيم لتأتي النتائج دون متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشره موقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الاثنين إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 691.3 مليون ريال (184.3 مليون دولار) مقابل 864.8 مليون قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة في المتوسط أرباحا قدرها 699.22 مليون ريال في الربع الثالث.

(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603)
 