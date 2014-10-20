صافي ربح فواز الحكير السعودية ينمو 7.7% في الربع‭/‬2

الرياض 20 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - زاد صافي ربح فواز عبد العزيز الحكير السعودية 7.7 بالمئة في الربع الثاني من السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس آذار بدعم من زيادة المبيعات وافتتاح محلات وإضافة علامات تجارية جديدة لكن النتائج جاءت دون متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم الاثنين بموقع البورصة السعودية إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 303.74 مليون ريال (88.9 مليون دولار) مقابل 282.08 مليون قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع اجرته رويترز أن تحقق الشركة أرباحا في المتوسط عند 351.74 مليون ريال في الربع الثاني.

وتعمل الحكير في تجارة التجزئة والجملة لمجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية للملابس الجاهزة والأقمشة والأحذية والعطور والنظارات والأثاث المنزلي.

وتملك الشركة بصورة حصرية أكثر من 70 علامة تجارية في السعودية مختصة بقطاع تجزئة الملابس المستهدفة للطبقة الوسطى تضم زارا وجاب وماركس اند سبنسر وتسعى لاستقطاب علامات جديدة تستهدف هذه الفئة والتوسع في العلامات التجارية الفاخرة.

وخلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية زاد صافي الربح 10.7 بالمئة إلى 495.02 مليون ريال من 447.26 مليون قبل عام.