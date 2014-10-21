صافي ربح بنك سامبا السعودي يرتفع 9.4% في الربع/3

الرياض 21 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجلت مجموعة سامبا المالية ثاني أكبر بنك في السعودية نموا نسبته 9.4 بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث من العام بدعم من زيادة إجمالي دخل العمليات لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 1.281 مليار ريـال (341.6 مليون دولار) مقابل 1.171 مليار قبل عام بزيادة 9.39 بالمئة.

وتوقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك في المتوسط أرباحا عند 1.244 مليار ريـال في الربع الثالث.

وفي الأشهر التسعة الأولى من العام زاد صافي ربح البنك 7.8 بالمئة إلى 3.8 مليار ريـال من 3.5 مليار في الفترة المقابلة من 2013.

وزاد إجمالي دخل العمليات 6.02 بالمئة في الربع الثالث إلى 1.85 مليار ريـال من 1.74 مليار قبل عام في حين سجل نموا نسبته 3.13 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام.

وقفزت قيمة محفظة القروض والسلف 8.02 بالمئة إلى 120.2 مليار ريـال بنهاية سبتمبر أيلول مقارنة مع 111.2 مليار قبل عام.

وتستفيد البنوك السعودية من وفرة السيولة وتحسن الطلب على قروض الشركات إذ تتيح أسعار النفط المرتفعة زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية ومشروعات البنية التحتية في المملكة.