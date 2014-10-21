نمو طفيف لأرباح الأسمنت السعودية في الربع/3

الرياض 21 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجلت شركة الأسمنت السعودية أكبر منتج للأسمنت في المملكة نموا طفيفا نسبته 1.3 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام بدعم من ارتفاع كفاءة التشغيل لكن الأرباح جاءت أعلى من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الثلاثاء إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 232 مليون ريال (61.9مليون دولار) مقابل 229 مليونا قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة في المتوسط أرباحا قدرها 215.89 مليون ريال في الربع الثالث.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى "زيادة الكفاءة التشغيلية التي أدت إلى تحسن هامش إجمالي الربح بالرغم من انخفاض مبيعات الأسمنت نتيجة لانخفاض الطلب المحلي وعلاوة على ذلك زيادة الإيرادات الأخرى."

ولم يذكر البيان قيمة أو حجم مبيعات الربع الثالث.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام انخفض صافي الربح نحو ثمانية بالمئة إلى 806 ملايين ريال من 876 مليونا في الفترة المقابلة من 2013 بفعل انخفاض المبيعات نتيجة تراجع الطلب المحلي.

يبلغ رأسمال الأسمنت السعودية 1.53 مليار ريال موزعا على 153 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة ريالات للسهم الواحد.