صافي ربح مصرف الإنماء السعودي يقفز 26.3% في الربع‭/‬3

الرياض 21 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلن مصرف الإنماء السعودي اليوم الثلاثاء نمو صافي ربحه 26.3 بالمئة في الربع الثالث من العام بدعم من زيادة دخل العمليات.

وقال البنك في بيان نشره موقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم إن صافي أرباحه في الربع الثالث بلغ 331 مليون ريال (88.3 مليون دولار) مقارنة مع 262 مليونا في الربع المقابل من 2013.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام قفز صافي الربح 28.5 بالمئة إلى 932 مليون ريال من 725 مليونا قبل عام.

وعزا البيان ارتفاع الأرباح إلى "نمو عمليات المصرف والزيادة في دخل العمليات."

وذكر البيان أن إجمالي ربح العمليات خلال الربع الثالث بلغ 687 مليون ريال مقارنة مع 542 مليونا قبل عام بزيادة 26.7 بالمئة.

تأسس مصرف الإنماء الإسلامي بموجب قرار من العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز عام 2006 وتملك ثلاثة صناديق تابعة للحكومة حصصا متساوية بنسبة عشرة بالمئة لكل منها في رأسمال المصرف البالغ 15 مليار ريال.

والصناديق الثلاثة هي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد.