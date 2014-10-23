نمو أرباح الطيار للسفر السعودية 13.5% في الربع/3

الرياض 23 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت مجموعة الطيار للسفر السعودية اليوم الخميس نموا نسبته 13.5 بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث من العام بفضل نمو المبيعات لكن النتائج جاءت اقل من توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان على موقع البورصة السعودية على الإنترنت إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 244 مليون ريال (65.1 مليون دولار) مقابل 215 مليونا قبل عام.

وتوقعت مجموعة بخيت الاستثمارية أن تسجل الشركة أرباحا بقيمة 255 مليون ريال في الربع الثالث فيما توقعت مجموعة كسب المالية تحقيق 262 مليونا.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام زاد صافي الربح 15.3 بالمئة إلى 887 مليون ريال من 769 مليونا في الفترة المقابلة من 2013.

وعزت الشركة النمو إلى زيادة المبيعات بنسبة 22 بالمئة في الربع الثالث وبنسبة 18 بالمئة في تسعة أشهر. لكن البيان لم يذكر قيمة المبيعات.

وتأسست المجموعة ومقرها الرياض في 1980 ونمت منذ ذلك الحين لتصبح إحدى أبرز الشركات السياحية في المنطقة. وجمعت الشركة 1.37 مليار ريال من طرح أولي في مايو ايار 2012.

ويبلغ رأسمال الشركة 1.2 مليار ريال وتعمل في تنظيم الرحلات السياحية وتقديم خدمة تأجير السيارات من خلال 18 شركة شقيقة داخل المملكة ونحو 28 شركة خارجها.

كان ناصر بن عقيل الطيار العضو المنتدب ومؤسس المجموعة قال لرويترز خلال مقابلة إن من المتوقع أن تحقق شركته نموا لا يقل عن 25 بالمئة في 2014 بدعم من الإنفاق السخي للحكومة السعودية على تطوير البنية الأساسية.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)