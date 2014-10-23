جرير السعودية توصي بتوزيع 1.8 ريال للسهم أرباحا نقدية عن الربع/3

الرياض 23 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت شركة جرير للتسويق السعودية أحد أبرز الشركات العاملة بقطاع التجزئة إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع أرباح بقيمة 162 مليون ريال (43.2 مليون دولار) بواقع 1.8 ريال للسهم عن الربع الثالث من العام.

وترتفع تلك التوزيعات قليلا عن 1.67 ريال للسهم أقرت الشركة توزيعها في الربع الثالث من 2013.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم الخميس بالموقع الإلكتروني للبورصة السعودية إن التوزيعات ستحق للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم 29 أكتوبر تشرين الأول الحالي.

وسيبدأ توزيع الأرباح في السادس من نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

وسجلت جرير -التي تعمل في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية والأدوات المكتبية- نموا نسبته تسعة بالمئة في الربع الثالث من 2014 بدعم من نمو المبيعات وزيادة عدد الفروع.