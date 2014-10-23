صافي ربح مجموعة صافولا السعودية يقفز 53% في الربع/3

الرياض 23 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قفز صافي ربح مجموعة صافولا السعودية 53.3 بالمئة في الربع الثالث من العام متجاوزا توقعات المحللين بفضل زيادة المبيعات وزيادة حصة الشركة من صافي الدخل في شركات زميلة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية اليوم الخميس إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 701.4 مليون ريـال (187.04 مليون دولار) ارتفاعا من 457.4 مليون قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تحقق صافولا أرباحا فصلية قدرها 649.69 مليون ريـال في المتوسط للربع الثالث.

وفي الأشهر التسعة الأولى من العام زاد صافي الربح 43.65 بالمئة إلى 1.64 مليار ريـال من 1.14 مليار قبل عام.

وعزت الشركة المنتجة لزيت الطهي والسكر ومواد غذائية أخرى ارتفاع صافي الأرباح إلى "النمو المستمر في المبيعات ... بالإضافة إلى الأداء المتميز لقطاع التجزئة بالمجموعة وزيادة حصة المجموعة في صافي الدخل المحقق من الشركات الزميلة."

وبلغت مبيعات الأشهر التسعة الأولى 20.6 مليار ريـال مقارنة مع 20.2 مليار في الفترة المقابلة من 2013.

ونقل البيان عن عبد الرؤوف المناع الرئيس التنفيذي للشركة قوله "نتائج هذا الربع غير مسبوقة للربع الثالث بالنسبة للمجموعة."

وأضاف أن المجموعة تتوقع تحقيق صافي ربح قدره 1.8 مليار ريـال بنهاية 2014.

وفي بيان منفصل قال المناع إن مجلس الإدارة أقر توزيع أرباح نقدية بقيمة 400.5 مليون ريـال عن الربع الثالث بواقع 0.75 ريـال للسهم.

وتستحق الأرباح للمساهمين المسجلين حتى نهاية تداول 26 اكتوبر تشرين الأول الجاري وستبدأ الشركة توزيعها اعتبارا من العاشر من نوفمبر تشرين الثاني المقبل.