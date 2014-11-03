صافي ربح موبايلي السعودية يهبط 71% في الربع/3

الرياض 3 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - سجلت اتحاد اتصالات (موبايلي) ثاني أكبر شركة اتصالات في السعودية هبوطا نسبته 71.1 بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث من العام لتأتي النتائج أقل كثيرا من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة الشقيقة لاتصالات الإماراتية في بيان إلى البورصة اليوم الاثنين إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 472 مليار ريـال (125.9 مليون دولار) مقارنة مع 1.63 مليار قبل عام.

كان محللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن تحقق موبايلي ربحا قدره 1.667 مليار ريـال في المتوسط في الربع الثالث.

وكانت موبايلي قالت يوم الخميس إنها تقدمت بطلب إلى هيئة السوق المالية لتعليق التداول على أسهمهما لحين نظر لجنة المراجعة في أمور "هامة" تتعلق بالقوائم المالية.

وقال البيان إن هبوط الأرباح يرجع في الأساس إلى "وجود إيراد وربح غير متكرر للنواقل ومبيعات المشغلين في الربع المماثل من العام السابق بالاضافة الى الزيادة في تكوين المخصصات وارتفاع مصاريف الإستهلاكات في الربع الحالي."